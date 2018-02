14-02-2018 12:23

Departamento de Eletromecânica da UBI desenvolve projeto com alunos

O Departamento de Engenharia Eletromecânica, da Universidade da Beira Interior (UBI), trabalhará em parceria com alunos da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, no âmbito do projeto “The Water Energy Nexus in SmartHome Context”, selecionado para financiamento no “Concurso Ciência na Escola”, promovido pela Fundação Ilídio Pinho. Os alunos vão construir um protótipo, a ser desenvolvido nos laboratórios da UBI. O trabalho pretende explorar a ligação existente entre energia e a água no contexto residencial. Este projeto está ligado ao trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do projeto EdgeWise, financiado pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia e integrado num consórcio ERANETMED.