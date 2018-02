13-02-2018 18:24

UBI integra Campanha Portuguesa à Antártida

A Universidade da Beira Interior (UBI) está envolvida na missão científica da Campanha Antártica Portuguesa 2017-18, através de um projeto liderado pelo docente Rui Fernandes. O coordenador do projeto LATA - Loadings And Tectonics of Antartica Peninsula vai deslocar-se à Base Antártica da Primavera, mantida pela Argentina, juntamente com bolseiro Bento Martins, ambos do SEGAL - Space & Earth Geodetic Analysis Laboratory, sediado na UBI. A participação no Programa Polar Português (Propolar) 2018 surgiu na sequência do concurso aberto por este programa, tendo o LATA sido considerado um dos projetos a apoiar. Em 2016, na sequência da primeira aprovação do Programa, foi possível ao LATA instalar uma estação permanente Global Navigation Satellite Systems (GNSS) na Base Primavera, o que foi feito por outro investigador do SEGAL, Pedro Gabriel Almeida. A atual missão irá realizar-se entre amanhã e 18 de março e tem como objetivo «atualizar o sistema instalado, nomeadamente adicionando sistemas de backup que permitam ter energia durante o ano inteiro – a base está fechada no inverno antártico – e também preparar a instalação de um novo equipamento (marégrafo) em 2019, caso o projeto seja novamente aprovado para financiamento», explica Rui Fernandes, docente do Departamento de Informática da UBI. A investigação não seria possível apenas com uma estação, daí que sejam usadas outras estruturas semelhantes instaladas na região. Este trabalho é ainda realizado com o suporte do C4G - Colaboratório para as Geociências, consórcio de 14 instituições que é liderado pela UBI. Tem também o apoio da EFAPEL, empresa que patrocina financeiramente o projeto, dado que o apoio do Propolar não é suficiente para cobrir todos os custos. Esta missão prevê ainda nos últimos dias a instalação no sul da Argentina (em El Calafate) de uma segunda estação GNSS, esta numa colaboração existente entre o SEGAL e o JPL (laboratório da NASA) para a instalação de uma rede global de estações GNSS.