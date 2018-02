13-02-2018 15:53

Espetáculo solidário esta noite no Fundão para reflorestação da Gardunha

Os UHF são esta noite os cabeça-de-cartaz de um espetáculo solidário pela Gardunha no Pavilhão Multiusos do Fundão.

A partir das 19h30 vão atuar Vicente Palma, Paulo Ribeiro, o Grupo de Cantares do Agrupamento de Escolas do Fundão, Anafaia, Celina Piedade, a Academia de Música e Dança do Fundão, a EPABI e os DJ’s Joel Rodrigues, MD Grandfather, Reverse e Split.

A receita da bilheteira reverte integralmente para a reflorestação da Serra da Gardunha, uma das zonas da região mais afetadas pelos incêndios no Verão passado.