13-02-2018 11:44

Neve pode cair hoje acima dos 600 metros

A Guarda é um dos quatro distritos que está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima da cota dos 600 metros, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos de Viseu, Bragança e Vila Real o aviso vigora até ao meio-dia de hoje, já na Guarda o aviso prolonga-se até às 9 horas de quarta-feira, «subindo a cota para 1.400 metros a partir do fim do dia» de hoje.

O aviso amarelo é o segundo mais grave numa escala de quatro, e aplica-se em situações «de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica».