12-02-2018 19:32

Presidente da Câmara da Guarda lamenta não ter sido ouvido na estratégia nacional para o lítio

O presidente da Câmara da Guarda lamentou hoje não ter sido ouvido pelo Governo na estratégia nacional para o lítio, por ser conhecido o «potencial» desta fileira no seu concelho.



Em comunicado, Álvaro Amaro manifesta o seu protesto pelo facto do Governo «ter apresentado em Bruxelas uma Estratégia Nacional para a fileira do lítio sem ter havido nenhum diálogo» com o município da Guarda.

«Numa altura em que é particularmente importante olhar para o interior como um todo, não se compreende que o Governo dialogue apenas com uma parte», lê-se na nota.

No comunicado, o autarca considera que «mais grave é ainda o facto de ser público que tal procedimento foi diferente com uma autarquia gerida pelo Partido Socialista».

O município da Guarda adianta ainda que apresentará ao Governo este seu protesto e «exige ser ouvido» em relação a todo o desenvolvimento do referido plano, porque, alega, «está em causa a exploração de um recurso natural muito importante para a Guarda e para toda a região».