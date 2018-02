12-02-2018 17:31

Dois detidos por caça ilegal em Celorico da Beira

Dois homens foram ontem detidos, em flagrante delito, por crime de caça ilegal na zona de caça municipal do Carriçal (Celorico da Beira). Os suspeitos estavam a caçar a menos de 500 metros de uma exploração agrícola e a menos de 250 metros de um aglomerado populacional. Como resultado da ação foram apreendidos 27 cartuchos vazios, 67 cartuchos carregados cal 12 e duas caçadeiras. Os detidos, de 22 e 25 anos, foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Celorico da Beira, no dia 14 de fevereiro.