12-02-2018 16:33

Exposição em Almeida mostra fortificações do século XVIII

O Museu Histórico Militar de Almeida vai acolher a exposição “Juan Martin Zermeño Ingeniero del Rey - Las Fortificaciones Abaluartadas del Siglo XVIII”.

A mostra pode ser visitada de 22 de fevereiro a 18 de abril e é composta por 67 painéis, que ilustram projetos de diferentes fortificações construídas em Espanha, África, Cuba, Filipinas, Venezuela, Honduras, Uruguai e Chile.

Além de contextualizar a figura de Juan Martin Zermeño e sua importância na engenheira militar, ilustrando a sua capacidade de análises, supervisão e controlo das necessidades de todo o sistema integral defensivo, a exposição revela também outro engenheiro com obra de vulto: Manuel de Azevedo Fortes, com obra em Portugal e na Fortificação de Almeida, destacando-se a Planta da Praça com as Obras Adicionais, de 1736, assistida por José Fernandes Pinto de Alpoim.