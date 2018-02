11-02-2018 19:51

Trancoso é o novo líder do Distrital da Iª Divisão da Guarda

Jogou-se hoje a 16ª jornada do Campeonato Distrital da Iª Divisão da AF Guarda com o líder Figueirense a empatar 2-2 em Gouveia a ceder o primeiro lugar ao Trancoso.

A equipa da "cidade de Bandarra" venceu 1-0 na receção ao Soito e assumiu o comando da prova com 34 pontos, mais um que o Figueirense.

Nos restantes jogos, o Aguiar da Beira venceu 2-1 no Sabugal e o São Romão ganhou 3-2 na sede do distrito ao Guarda Unida Desportiva.

Por sua vez, o Sp. Mêda recebeu e venceu 2-0 o Vila Cortês do Mondego, enquanto o Estrela Almeida e o Vilanovenses empataram a duas bolas.