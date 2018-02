11-02-2018 18:54

Sp. Covilhã empata 1-1 com o Nacional

O Nacional e o Sp. Covilhã atrasaram-se na luta pela subida, ao empatarem hoje a uma bola no Estádio da Madeira, em jogo da 24ª jornada da IIª Liga.

Os locais marcaram primeiro, já no período de descontos da primeira parte, com um grande golo de João Camacho. Os serranos chegaram à igualdade aos 87', por Turé, que entrara no jogo um minuto antes.