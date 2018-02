10-02-2018 18:06

Jovem de 21 anos em prisão preventiva por assaltar casa na Quintazinha do Mouratão (Guarda)

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Guarda deteve, ontem, um homem em flagrante delito por furto no interior de residência, na localidade de Quintazinha do Mouratão (Guarda).

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu durante uma ação de prevenção à criminalidade, quando os militares surpreenderam o suspeito no interior da habitação tendo na sua posse uma motosserra e 95 euros furtados.

«O suspeito havia sido detido na semana anterior, por ter na sua posse 44 doses de haxixe e diversos artigos em ouro, supostamente provenientes de um furto em residência», adianta a GNR em comunicado.

O detido de 21 anos foi hoje presente no Tribunal Judicial da Guarda, tendo ficado em prisão preventiva.