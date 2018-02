10-02-2018 17:17

Belmonte organiza Feira Tradicional de Enchidos e Sabores no fim-de-semana

O fim-de-semana é dedicado aos enchidos e sabores no Pavilhão Multiusos de Belmonte, onde começou hoje a quinta edição da feira dedicada a este setor.

Organizada pela Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Concelho de Belmonte, o evento reúne 35 expositores, alguns dos quais vindos do Alentejo e Salamanca (Espanha).

Estão programados vários momentos de animação musical, um passeio de cicloturismo no domingo seguido de um almoço temático promovido pelo chef Valdir Lubave. A participação neste repasto tradicional custa 15 euros por pessoa e os interessados devem inscrever-se previamente pelo email empds.belmonte@gmail.com.

O horário de sábado é das 15 às 1 hora e no domingo das 12 às 20 horas. A entrada é livre.