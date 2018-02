10-02-2018 16:08

Vilar de Amargo revive hoje "Queima do Entrudo"

Vilar de Amargo, em Figueira de Castelo Rodrigo, revive hoje a tradicional "Queima do Entrudo", que inclui o "caldo das viúvas" e a utilização de máscaras feitas com rendas e cortiça.

Segundo a autarquia figueirense, durante o dia as mulheres estarão mascaradas de homem e os homens de mulher, «com rendas e máscaras de cortiça a esconder a face para que ninguém seja reconhecido nas pantominices que fazem aos outros».

O presidente do município adianta que o evento tem por base a tradição local quando, pelo Carnaval, «as pessoas cobriam o rosto com uma máscara feita de renda». Paulo Langrouva acrescentou que a iniciativa «é uma tentativa de recuperar usos e costumes e tradições muito antigas que estavam esquecidos no baú».

A festa envolve toda a comunidade da aldeia de Vilar de Amaro. De acordo com a tradição, que foi recuperada no ano passado, «as viúvas, de negro, preparam o caldo apetitoso nas panelas de ferro que será servido para todos», pelas 19 horas.

O velório, a marcha fúnebre, a leitura do "sermão" e a queima tradicional do Entrudo são os momentos altos da celebração que também vai contar com oficinas de teatro e de música e uma exposição de rendas, entre outras atividades.

A "Queima do Entrudo" termina com um baile de máscaras, que terá início pelas 0h30. A atividade comunitária também envolve o Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, a Universidade Sénior, a Plataforma de Ciência Aberta, a Cooperativa Artística da Raia Beirã e a Associação Ribacudana.