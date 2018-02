09-02-2018 17:54

“Filho da Treta” hoje no TMG

Zezé (José Pedro Gomes), das “Conversas da Treta”, está de volta aos palcos. Agora, o seu companheiro de divagações é Júnior (António Machado) – filho do saudoso Toni (António Feio) –, um “hipster” com as suas próprias ideias feitas sobre o mundo que o rodeia. Refugiados, “selfies”, redes sociais... Nada está imune à lupa crítica desta nova dupla que está hoje (21h30) no TMG.