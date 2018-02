09-02-2018 15:37

Associação de Gouveia planta 7.500 árvores na Serra da Estrela

A Folgonatur - Associação Folgosinhense de Defesa da Floresta da Natureza e das Tradições vai plantar hoje e amanhã 7.500 árvores em áreas ardidas da Serra da Estrela, em Folgosinho, Gouveia. A ação de plantação é a sexta promovida pela associação na área da freguesia de Folgosinho, após os incêndios dos dias 15 e 16 de outubro de 2017. Segundo a associação, a iniciativa de reflorestação denominada "Renascer Folgosinho - Plantar no Entrudo", destina-se «à plantação de folhosas e é a primeira do género» que é realizada no concelho de Gouveia. A fonte refere que a atividade juntará «mais de 100 voluntários» de várias empresas da região e do Grupo Montepio, incluindo reformados e organizações de colaboradores, que responderam positivamente ao desafio da Folgonatur e da Associação de Compartes de Folgosinho. No âmbito do programa da ação "Plantar no Entrudo", será também realizada no domingo a prova "Renascer Folgosinho - Free Trail", organizada pelos Galhardos Runners, que já conta com a inscrição de 300 praticantes oriundos de vários pontos do país.