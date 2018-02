09-02-2018 12:38

Estudante da UBI preside à Associação Nacional de Ciências Biomédicas

A ANCiB - Associação Nacional de Ciências Biomédicas será presidida por um estudante da Universidade da Beira Interior (UBI). Ulisses Gaspar tomou posse na terça-feira, com o propósito de dar um novo impulso ao organismo que junta elementos de três instituições de Ensino Superior portuguesas onde funcionam cursos desta área: Algarve, Aveiro e UBI. O estudante do 3.º ano de licenciatura é o primeiro aluno da UBI a presidir ao organismo fundado em 2014. No Conselho Diretivo contará com o apoio de três elementos da Universidade da Beira Interior. Diogo Ramos terá a função de Secretário-Geral, Jorge Ferreira a de Tesoureiro e Marta Pereira será Vogal. Nos restantes órgãos sociais, e ainda da UBI, Micaela Almeida preside ao Conselho fiscal e Gonçalo Laranja será o secretário. Marília Figueira foi eleita Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Diogo Monteiro Secretário Adjunto.