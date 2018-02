09-02-2018 12:05

Operação "Carnaval 2018" da GNR arranca hoje

A GNR já está na estrada com a operação "Carnaval 2018", que dura até terça-feira e prevê mais patrulhamento e fiscalização rodoviária, com especial incidência junto aos locais dos festejos carnavalescos.

Segundo uma nota da GNR, os militares vão intensificar o patrulhamento e a fiscalização rodoviária, «orientando as ações para as vias mais críticas, com especial incidência para as que convergem aos locais onde tradicionalmente ocorrem festividades carnavalescas».

A condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópica, a falta de habilitação para conduzir, o excesso de velocidade e a incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças serão as matérias a que a GNR vai estar particularmente atenta.

Além destas ações, de âmbito rodoviário, serão mobilizados recursos no sentido de garantir a segurança dos locais associados às festividades do Carnaval, que decorrem por todo o país, acrescenta a GNR.