08-02-2018 16:07

"Polvinhos” para todos os bebés nascidos na maternidade da Guarda

Todos os bebés nascidos na maternidade da Guarda terão direito a um colorido “polvinho” em croché, feito pelas voluntárias do movimento “Polvos de Amor” da Guarda.

A Unidade Local de Saúde (ULS) recebeu no sábado 80 “polvinhos” para serem distribuídos a todos os recém-nascidos na Guarda. «Não havendo dados científicos que permitam assegurar os benefícios dos “polvinhos” para os recém-nascidos, há pelo menos a garantia que o abraço reconfortante dos seus tentáculos tem uma enorme componente afetiva para o bebé», afirmou a enfermeira-diretora Nélia Faria, que elogiou e agradeceu a forma «empenhada, solidária e carinhosa» com que toda a comunidade se envolveu neste movimento.

O projeto foi acolhido em novembro do ano passado pelo serviço de Neonatologia e abrange agora a Maternidade. Este alargamento surgiu «devido ao número de voluntárias que rapidamente se associaram», justificou Estela Poço, a promotora do projeto na Guarda, segundo a qual «a produção de “polvinhos” é, nesta altura, suficiente para se poderem mimar todos os recém-nascidos e não apenas os prematuros».