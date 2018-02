08-02-2018 12:24

David Rodrigues e Francisco Moreira alinham na RP-Boavista

David Rodrigues e Francisco Moreira, natural de Manteigas, integram a equipa profissional da Rádio Popular-Boavista, cuja apresentação oficial decorreu na sexta-feira no auditório do Estádio do Bessa, no Porto.

O guardense de 26 anos está na equipa nortenha desde 2015, enquanto o jovem manteiguense, de apenas 18 anos, vai cumprir o seu primeiro ano como profissional, tendo este ano transitado diretamente do escalão júnior para a equipa principal da RP-Boavista. «A equipa é mais homogénea que a de 2017, mas só na estrada poderemos avaliar, em competição direta com os nossos adversários, sendo o Sporting e FC Porto os mais consistentes», disse José Santos, diretor desportivo dos axadrezados. A equipa vai competir nas principais provas do calendário nacional e nalgumas competições em Espanha e França.