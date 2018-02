07-02-2018 18:32

XXVIII Jornadas Luso Espanholas de Gestão Científica no IPG

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) acolhe, entre hoje e sábado, as XXVIII Jornadas Luso Espanholas de Gestão Científica, organizadas pela Unidade Técnico Científica de Gestão e Economia da Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

As jornadas, que dão continuidade aos laços de intercâmbio académico e científico entre as instituições de ensino superior portuguesas e espanholas, são subordinadas ao tema “Interioridade e Competitividade: Desafios Globais da Gestão”.

Segundo a organização, a iniciativa é organizada «com o intuito de incentivar a divulgação e o desenvolvimento de projetos docentes e de investigação».