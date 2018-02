07-02-2018 17:17

Deputados do PSD pedem medidas contra tempos de espera para consultas na ULS Guarda

Os excessivos tempos de espera para primeiras consultas em várias especialidades na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda levou o grupo parlamentar do PSD a questionar o ministro da Saúde sobre as medidas que a tutela vai tomar para reduzir «o número de consultas hospitalares realizadas fora dos tempos máximos de resposta garantida» naquela unidade.

No documento, vários deputados, entre os quais Ângela Guerra e Carlos Peixoto, eleitos pelo círculo da Guarda, lembram que os tempos médios de resposta para primeiras consultas de especialidade ultrapassam «significativamente» os TMRG. «Esta é uma situação absolutamente inaceitável e que responsabiliza particularmente o Governo, bem como os partidos políticos que o apoiam, tanto mais que, há já dois anos, o ministro da Saúde se comprometeu publicamente, perante a Assembleia da República, em reduzir substancialmente os TMRG nas consultas hospitalares realizadas no âmbito do SNS».