07-02-2018 16:56

Seia entrega primeiros cartões da Rede Solidária do Medicamento

A Câmara de Seia procedeu à entrega dos primeiros cartões da Rede Solidária do Medicamento, ao abrigo de um programa protocolado com a Associação Dignitude, para auxiliar pessoas afetadas com os incêndios na aquisição de medicamentos comparticipados. Segundo a autarquia, no total são, para já, 50 os beneficiários integrados no programa, «que lhes permitirá adquirir livremente os medicamentos em qualquer farmácia aderente, no concelho de Seia». «O programa de emergência social pretende atenuar o impacto que os incêndios provocaram no quotidiano e vida das pessoas, privando-as de bens materiais e muitas vezes da própria forma de sustento, e que assim voltam a reunir condições de acesso aos medicamentos de que necessitam», refere a fonte.