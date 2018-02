07-02-2018 16:06

Altice vai ligar seis concelhos da Serra da Estrela com fibra ótica

A Altice Portugal vai ligar com fibra ótica seis concelhos do maciço central da Serra da Estrela, num investimento de vários milhões de euros, anunciou a operadora de telecomunicações. O projeto que vai iniciar-se agora criará infraestruturas onde nunca houve, permitindo a ligação destas populações às autoestradas da informação, «algo que nunca aconteceu em várias décadas», refere a empresa em comunicado. Seia, Covilhã, Manteigas, Gouveia, Fundão e Oliveira do Hospital são os municípios abrangidos.