06-02-2018 15:07

PJ desmantela associação criminosa dedicada à prática de crimes de burla

A Polícia Judiciária identificou e deteve dois homens e uma mulher, «fortemente indiciados de terem constituído entre si um grupo dedicado à prática de crimes de burla», ocorridos entre fevereiro e setembro de 2017, revelou fonte da PJ.

Os detidos agiam de forma concertada, «por meio de engano que astuciosamente provocavam, e aproveitando situações de especial vulnerabilidade de algumas das vítimas, em razão de idade e de doença, determinaram as mesmas a fazer-lhes várias entregas de dinheiro e objetos em ouro, de que se apropriaram, lesando-as em vários milhares de euros e deixando algumas em difícil situação económica».

Na realização de buscas à residência dos detidos foi apreendida uma pistola de calibre 6,35mm. mais de uma centena de munições, em situação ilegal, bem como dinheiro e outros objetos que se suspeita estarem relacionados com a atividade ilícita.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 36 e os 64 anos, vão ser presentes às autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.