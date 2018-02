06-02-2018 11:11

Casal detido em Vila Nova de Foz Côa por furto

A GNR de Vila Nova de Foz Côa anunciou hoje a detenção, no sábado, de um casal suspeito de furto.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a ação decorreu no âmbito de um inquérito relacionado com um furto numa residência, em setembro de 2017, e culminou na realização de duas buscas, uma domiciliária e outra em viatura. Os militares recuperaram diverso material furtado, nomeadamente uma tesoura de poda, uma foice pedôa,uma enxofradeira manual, um atomizador com motor e um serrote com cabo extensível.

«Durante as buscas foram ainda detetadas três armas proibidas: um punhal, uma faca de abertura automática e uma moca», acrescenta a GNR. Os suspeitos, de 52 e 57 anos, com antecedentes criminais por ofensas à integridade física, condução sem habilitação legal e furtos, ficaram com termo de identidade e residência.