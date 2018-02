05-02-2018 11:24

Movimento pela Reposição das SCUT recebido hoje pelo ministro-adjunto Pedro Siza Vieira

As «consequências gravosas» das portagens para as empresas está na origem do Movimento pela Reposição das SCUT, que reúne a Associação Empresarial da Beira Baixa, União de Sindicatos do Distrito de Castelo Branco, Comissão de Utentes da A23, Associação de Empresários pela Subsistência do Interior, Associação Empresarial da Região da Guarda, Comissão de Utentes da A25 e a União de Sindicatos da Guarda.

Esta plataforma vai ser recebida hoje pelo ministro adjunto, Pedro Siza Vieira, na Presidência do Conselho de Ministros.