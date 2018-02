04-02-2018 18:14

Fornos conquista terceiro ponto no Campeonato de Portugal

O Fornos de Algodres foi hoje empatar a zero no terreno do Águias de Moradal, no Estreito (Castelo Branco).

O jogo entre o último classificado da série C do Campeonato de Portugal e o penúltimo terminou com a partilha de pontos, tendo a equipa do distrito da Guarda somado o terceiro do campeonato.