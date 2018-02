04-02-2018 16:02

UBI vai colaborar com Comarca de Castelo Branco

A Universidade da Beira Interior (UBI) e a Comarca de Castelo Branco estabeleceram na quarta-feira uma colaboração que vai abranger os domínios da informação, investigação e da extensão universitária. A realização de estudos, peritagens ou perícias laboratoriais por parte de elementos da UBI é uma das possibilidades desta colaboração que abrange mais quatro vertentes: a preparação conjunta de seminários, conferências, colóquios e aulas abertas; a promoção pela UBI da participação de elementos a designar pela Comarca nas ações e eventos que digam respeito à área da justiça; e o intercâmbio de informação estatística e de outra natureza, procedente de levantamentos e investigações. Ainda no âmbito do protocolo, poderão ser concedidos estágios a finalistas dos cursos ministrados pela UBI, em áreas e termos a designar, proporcionando a inserção de recém-licenciados no mercado de trabalho e beneficiando do contacto estreito com novos conhecimentos e métodos de gestão veiculados pelos mesmos.