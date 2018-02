04-02-2018 15:09

Abertas candidaturas ao Prémio Eduardo Lourenço

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI), sediado na Guarda, anunciou que estão abertas as candidaturas ao Prémio Eduardo Lourenço 2018, destinado a premiar personalidades ou instituições «com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas».



Segundo o CEI, até 23 de março «qualquer instituição ou pessoa pode enviar propostas de candidatura» à 14ª edição do galardão, cujo regulamento pode ser consultado em www.cei.pt. O prémio, no montante de 7.500 euros, será atribuído por um júri constituído pelos membros da direção do CEI (reitores das Universidades de Coimbra e de Salamanca e presidente da Câmara Municipal da Guarda) e por mais oito personalidades, sendo, no presente ano, presidido pelo reitor da Universidade de Salamanca (Espanha).



A distinção com o nome do ensaísta Eduardo Lourenço, mentor e diretor honorífico do CEI, teve a sua primeira edição em 2004 e já premiou várias personalidades de relevo de Portugal e de Espanha. No ano passado o galardoado foi o jornalista e escritor Fernando Paulouro das Neves. O CEI foi criado a partir de um desafio lançado pelo ensaísta Eduardo Lourenço, natural de São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, na sessão solene comemorativa do Oitavo Centenário do Foral da Guarda, em 1999. Surgiu em resultado de uma parceria que envolveu inicialmente a Câmara Municipal da Guarda e as Universidades de Coimbra e de Salamanca e, mais tarde, o Instituto Politécnico da Guarda.