04-02-2018 13:10

Ex-ministro Arlindo Cunha «assustado» com assimetrias entre litoral e interior

O antigo ministro Arlindo Cunha mostrou-se hoje «assustado» com as assimetrias no desenvolvimento do litoral e do interior e alertou que, se nada for feito, «daqui a menos de uma geração», muitos dos territórios do interior podem desaparecer em termos populacionais. O economista falava na IV Academia do Poder Local, que decorre na Guarda, por iniciativa do PSD e dos Autarcas Social-Democratas (ASD), onde abordou o tema "Descentralizar para promover um Portugal mais equilibrado". Arlindo Cunha considerou que esta é «uma questão gravíssima» e que, «infelizmente», não vê, «em sucessivas abordagens políticas e Governos, a lucidez para olhar» para o problema.