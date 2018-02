03-02-2018 16:14

Artigo de investigadores da UBI vence Prémio Nacional de Inovação

“Absorptive Capacity and Firms' Generation of Innovation: Revisiting Zahra and George's Model”, da autoria de Dina Pereira e João Leitão, investigadores da Universidade da Beira Interior, C-MAST, UBI e do CEG-IST, Universidade de Lisboa, foi um dos quatro artigos vencedores do Prémio Nacional de Inovação. A apresentação do trabalho vai ser feita publicamente no próximo dia 27 de fevereiro, na Universidade de Aveiro, na conferência a esse propósito organizada pela Agência Nacional de Inovação (ANI), Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia e Universidade de Aveiro. No artigo, os autores analisam um conjunto selecionado de indicadores internos ao nível organizacional, que medem a capacidade de absorção da empresa e um conjunto de fatores de ligação, utilizando duas subamostras de empresas industriais e de serviços com sede fiscal em Portugal, que participaram no Community Innovation Survey de 2010 (CIS 2010).