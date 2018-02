03-02-2018 15:11

BMEL recorda Rui de Pina

Considerado o “Príncipe dos cronistas portugueses”, Rui de Pina (1440-1522) é o autor em destaque este mês na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda.

Nascido e falecido na Guarda, Rui de Pina foi escrivão, notário público, diplomata e cronista com uma extensa obra realizada ao serviço de D. João II e de D. Manuel. O seu trabalho manteve-se envolto em polémica desde o século XVI, com base nas duras críticas de Damião de Góis na “Crónica de D. Manuel” (1566). O autor é evocado numa exposição biobibliográfica, a inaugurar dia 6, integrada no projeto de difusão de autores da Guarda “A Terra da Escrita”. Já no dia 15 abre ao público a mostra “Um corpo à procura de Rui de Pina”, em que Daniel Gamelas, Daniel Martins, Simone dos Prazeres e Tiago Rodrigues “criaram” ou “imaginarem”, através de diferentes técnicas (desenho, fotografia, grafismo, pintura, colagem, etc.), um rosto e/ou um corpo para Rui de Pina, tendo como ponto de partida algumas das imagens conhecidas do cronista. O ciclo termina no dia 23 com a conferência “Quem foi Rui de Pina?”, por Alexandre da Costa Luís. Entretanto, a BMEL acolhe a apresentação do livro “Concerto”, de Alé & Olé Duo, seguido de um recital. A publicação contém arranjos das obras de compositores de diferentes países e épocas, feitos pelo Alé & Olé Duo – ou seja, Pedro Ospina (guitarra) e Olena Sokolovska (violino) – e a Suite Colombiana nº 2, de Pedro Ospina.