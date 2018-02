03-02-2018 12:16

Seia ajuda idosos e pensionistas na compra de medicamentos

A Câmara Municipal de Seia abriu um novo período de candidaturas para apoiar idosos e pensionistas na compra de medicamentos, ao abrigo do Programa Municipal de Comparticipação em Despesas com Medicamentos. A autarquia de Seia refere em nota que este ano destinou para a medida social uma verba de 5.000 euros. O município prevê apoiar «até um limite de 50 beneficiários» do concelho na compra de medicamentos. O Programa Municipal de Comparticipação em Despesas com Medicamentos está em vigor desde 2016 e é um «complemento às políticas sociais do município, no combate às desigualdades sociais, à progressiva inserção social e melhoria das condições de vida da população», segundo a fonte. O apoio aos idosos e aos pensionistas por invalidez concretiza-se através do reembolso de despesas em 50 por cento, na parte que cabe ao utente, nos medicamentos adquiridos na área do concelho de Seia que sejam prescritos em receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. A autarquia adianta na nota que podem candidatar-se ao Programa Municipal de Comparticipação em Despesas com Medicamentos os idosos com mais de 66 anos e pensionistas por invalidez que residam no município de Seia há um ano e estejam recenseados nos seis meses anteriores à data do requerimento. Os beneficiários também devem ter um rendimento mensal ‘per capita' do agregado familiar que não ultrapasse o valor fixado no Indexante dos Apoios Sociais (428,90 euros), não usufruam de quaisquer outros apoios nesta área e não tenham dívidas para com a Câmara Municipal. As candidaturas decorrem até ao dia 28 e os interessados podem requerer o apoio para aquisição de medicamentos no Balcão Único da Câmara Municipal de Seia, mediante o preenchimento de um formulário próprio.