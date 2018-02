03-02-2018 11:54

Voluntários europeus plantam 5.000 árvores no Douro Internacional

Um conjunto de jovens voluntários europeus plantou cerca de cinco mil árvores autóctones na área sul do Parque Natural do Douro Internacional, para minimizar os efeitos dos incêndios. Os trabalhos de plantação das árvores estão inseridos no projeto transfronteiriço "Life Rupis" e vão prolongar-se até 2019. O projeto, que tem em vista a conservação do britango e da águia perdigueira, é uma iniciativa coordenada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e tem como parceiros a Associação Transumância e Natureza, a Palombar, a GNR/SEPNA, a Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, a Vulture Conservation Foundation, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e a Junta de Castilla y León. As plantações agora efetuadas foram geridas pela Associação de Transumância e Natureza (ATN) em zonas que foram "muito" atingidas pelos incêndios do verão passado. As plantações foram distribuídas por propriedades geridas pela Associação Transumâncias, a da Ribeira do Mosteiro e Vale dos Corvos no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e em Vale das Loiras, em Almofala, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda.