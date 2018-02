02-02-2018 17:42

Academia do Poder Local começa hoje com Passos Coelho

Começa hoje, na Guarda, a Academia do Poder Local, que vai já na quarta edição. O encontro, que se realiza no Hotel Lusitânia, termina no domingo, com a realização do Congresso Nacional dos Autarcas Sociais Democratas (ASD).

A sessão de abertura dos trabalhos está agendada para as 19h30, seguindo-se um jantar-conferência com a presença do ainda Presidente do PSD, Pedro Passos Coelho.