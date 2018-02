02-02-2018 16:58

Resiestrela aumenta recolha seletiva de materiais recicláveis

A Resiestrela registou no último ano um aumento de 1,15 por cento na recolha de materiais recicláveis. Em comunicado, a Resiestrela explica que em 2016 recolheu 5.147,24 toneladas de resíduos de embalagem para reciclagem, valor que no último ano subiu para as 5.206,27 toneladas. A Resiestrela tem sede no Fundão, distrito de Castelo Branco, e é responsável pela concessão do sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos provenientes de 14 municípios da Beira Interior, designadamente Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Meda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso. O sistema serve atualmente uma população de cerca de 194.000 habitantes e uma área de 6.160 quilómetros quadrados.