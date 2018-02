02-02-2018 15:55

Feira de caça e pesca inaugurada hoje em Vilar Formoso

Começa hoje a décima edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural, que decorre no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso. Serão três dias especialmente dedicados a um setor em crescimento, com exposições e demonstrações de animais de caça, de aves e mamíferos, de plantas autóctones, montarias ao javali e largada de perdizes, entre outras. A inauguração está marcada para as 18 horas e contará com a participação especial do Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida.