02-02-2018 12:23

Santinho Pacheco sugere IPG para albergar um Centro Nacional de Educação Rodoviária

O deputado do PS Santinho Pacheco perguntou ao Ministério da Administração Interna se está disponível para, através da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, estudar a criação de um Centro Nacional de Educação Rodoviária, a instalar no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), para dinamizar a investigação sobre a realidade, os problemas rodoviários, formação e ensino da condução.

O parlamentar eleito pelo círculo da Guarda justifica que «a Guarda é uma cidade e um distrito de fronteira, com um relacionamento muito próximo com Espanha e, particularmente, com Salamanca», sendo nesta cidade que existe uma estrutura do Ministério do Interior - o Instituto de Educación Vial - onde são preparados conteúdos sobre prevenção e segurança rodoviária, destinados à distribuição, a nível nacional, a todas as escolas de todos os níveis de ensino.

No Centro são ainda ministradas aulas específicas para formação de professores, agentes policiais, técnicos de viação, entre outros grupos socioprofissionais que, de algum modo, tenham relação com a temática da prevenção e segurança rodoviária.

«Pelo conhecimento próximo que temos do funcionamento daquele instituto, trata-se de uma estrutura de excelência que poderia servir de modelo a uma entidade idêntica em Portugal», defende o socialista.