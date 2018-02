01-02-2018 14:28

Bruno Andrade candidato à Comissão Coordenadora Distrital do BE

Bruno Andrade lidera a única lista que vai concorrer às eleições da nova Comissão Coordenadora Distrital da Guarda do Bloco de Esquerda, agendadas para dia 11.

O candidato propõe-se defender «intransigentemente» o interesse público em todas as decisões e no debate politico em geral, bem como «lutar pela propriedade pública de bens essenciais como a água e a energia» e combater «todo o tipo de desigualdades, de descriminações e de injustiças». Bruno Andrade quer ainda um BE «reivindicativo» junto do poder central e pretende reforçar os plenários de aderentes, além de «apurar» a comunicação do partido através da reestruturação do site e uso das redes sociais. Marco Loureiro, que não se recandidata à liderança da estrutura distrito do Bloco, Patrícia Monteiro, Tiago Silva, José Luís Pombo, Marisa Martins, Carlos Pires e Tiago Frias são os restantes elementos da lista que vai a votos.