01-02-2018 12:59

Gonçalo Vieira distinguido com galardão “Cristal de Gelo”

A direção da Associação Cultural Amigos da Serra da Estrela (ASE), com sede em Manteigas, anunciou hoje que decidiu atribuir o galardão “Cristal de Gelo” a Gonçalo Brito Teles Guapo Vieira, da Universidade de Lisboa. O galardão instituído pela ASE tem por objetivo «homenagear individualidades ou organizações sociais, a que se reconheça empenho, qualidades ou saberes que primem por enobrecer a Serra da Estrela nos seus múltiplos aspetos, nomeadamente os da conservação dos seus valores naturais». Gonçalo Brito Teles Guapo Vieira é coordenador do Conselho Científico do Aspiring Geopark Serra da Estrela, do qual a ASE é parceiro, «e cujo processo de candidatura a Património da UNESCO foi recentemente satisfeito», refere a fonte.