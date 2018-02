01-02-2018 11:57

Clínica de Hemodiálise criará mais de 30 postos de trabalho

A Fundação Renal Portuguesa vai construir uma Clínica de Hemodiálise em Celorico da Beira, que criará «mais de 30 postos de trabalho», anunciou a Câmara Municipal. Segundo a autarquia, a escritura de aquisição do lote de terreno destinado à construção da clínica foi recentemente assinada, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Carlos Ascensão, e do presidente do Conselho de Administração da Fundação Renal Portuguesa, José Manuel Guilhade. «A construção da Clínica de Hemodiálise irá permitir a criação de mais de 30 postos de trabalho, assim como facilitar a vida em termos de deslocações aos cidadãos hemodialisados do concelho de Celorico da Beira e concelhos limítrofes», refere a fonte.