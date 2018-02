01-02-2018 10:48

A Arte do Côa vai ter grupo de trabalho para identificar áreas mais relevantes

A secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, disse que será criado um grupo de trabalho que perspetive e identifique as áreas de investigação científica relevantes da arqueologia da Arte do Côa. As declarações da governante foram feitas à margem da primeira reunião do Conselho Científico da Fundação Côa Parque, que decorreu ontem em Vila Nova de Foz Côa. «É preciso chamar novos investigadores ao Vale do Côa, já que se trata de um laboratório vivo e privilegiado, inserido num contexto de investigação e ciência muito especial», frisou Maria Fernanda Rollo.