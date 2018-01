31-01-2018 17:35

Festival Y chega hoje ao fim, na Covilhã

Esta noite (21h30), o auditório do Teatro das Beiras recebe “Brisa ou Tufão”, de Mafalda Saloio.

Trata-se de um espetáculo de teatro sobre a força e a leveza do ar que nos rodeia. No final realiza-se a última sessão da Comunidade de Espetadores. O Y – Festival de Artes Performativas, que já vai na 13ª edição, é organizado pela Quarta Parede.