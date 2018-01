31-01-2018 16:40

Detido por furtos e tráfico de droga em Albardo

Um homem, de 22 anos, foi ontem detido em Albardo (Guarda) por suspeita de tráfico de estupefacientes. A detenção foi efetuada no âmbito de uma investigação relacionada com dois furtos, um numa residência e outro numa capela, na localidade de Gata, tendo as diligências levado os militares até ao presumível autor dos mesmos. A ação envolveu uma busca domiciliária, o que possibilitou recuperar 17 artigos furtados em ouro e apreender 44 doses de haxixe. O detido, com antecedentes criminais por crimes de furto, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Foi ainda constituído arguido um homem de 27 anos, por coautoria do furto efetuado na residência.