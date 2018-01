31-01-2018 16:01

Câmara da Covilhã e UBI procuram histórias vividas no Teatro-Cine

A Câmara Municipal da Covilhã e a Universidade da Beira Interior (UBI) estão à procura de «30 pessoas, 30 histórias, 30 memórias» com ligações afetivas ao Teatro Cine da Covilhã.

No âmbito do projeto “Teatro-Cine da Covilhã: A Nossa Casa”, os organizadores querem recolher as memórias e os momentos especiais que os covilhanenses viveram no Teatro, antes de ele encerrar para ser reconstruído e voltar como Centro de Inovação Cultural da Covilhã. Por considerar que o Teatro-Cine da Covilhã é a «casa» de muitos covilhanenses, a autarquia acredita que o espaço está repleto de histórias e memórias de pessoas que por lá passaram e trabalharam que fazem parte da cidade e que agora se pretende registar e fixar na memória coletiva. Este projeto inclui o mapear dos vários recantos do edifício em forma de fotografia pelo artista Augusto Brázio e o registo vídeo por alunos da UBI, que resultará num documentário que será apresentado à população, também com objetivo de ficar para memória futura. Os interessados poderão inscrever-se até dia 23 de Fevereiro, através do contacto e-mail teatro.municipal@cm-covilha.pt, ou por telefone 275330600.