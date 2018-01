31-01-2018 13:34

PSP fiscaliza cães perigosos na "Operação Odeta"

A Brigada de Proteção Ambiental (BRIPA) do Comando Distrital da Guarda da PSP vai estar esta tarde no Parque Urbano do Rio Diz, na cidade mais alta, para sensibilizar e fiscalizar os donos de animais de companhia no âmbito da "Operação Odeta".

A ação está a decorrer até domingo nas cidades da Guarda e Gouveia e é direcionada para a segurança dos animais de companhia, nomeadamente os cães perigosos e potencialmente perigosos. Incide na prevenção, sensibilização e fiscalização das normas legais em vigor.

Por estes dias os agentes da BRIPA vão estar atentos ao uso de trela/peitoral ou açaimo na via pública, registo dos animais e vacinação obrigatória, mas também verificar se os donos de cães considerados perigosos tiveram formação específica e se a mesma foi ministrada por treinadores credenciados.

A PSP é entidade formadora nestas matérias e estão abertas as inscrições para a terceira sessão de Certificação de Treinadores de Cães Perigosos e Potencialmente Perigosos, a realizar entre 5 e 9 de março. Mais informação em www.psp.pt .