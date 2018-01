30-01-2018 15:08

GNR deteve homem por furto de combustível em Figueiró da Granja

A GNR de Fornos de Algodres deteve um homem em Figueiró da Granja, naquele concelho, por furto de combustível.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu a 26 de janeiro após a GNR ter sido alertada para a situação. «Os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde detiveram um homem de 25 anos», refere a GNR, adiantando que um homem e uma mulher fugiram à chegada da patrulha mas entregaram-se mais tarde no posto.

Diligências posteriores do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia permitiram apreender duas viaturas, cerca de 70 litros de combustível, três baterias e diversos utensílios relacionados com os furtos.

Os suspeitos, todos com antecedentes criminais por furto, foram constituídos arguidos e ficaram com termo de identidade e residência.