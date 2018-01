30-01-2018 13:14

Apreensão de 31 relógios contrafeitos em Trancoso

A GNR anunciou a apreensão de 31 relógios alegadamente contrafeitos, que estavam à venda ao público num estabelecimento comercial de Trancoso. Segundo uma nota do Comando Territorial da GNR da Guarda, os relógios foram apreendidos na sexta-feira, por elementos da Equipa de Intervenção Fiscal do Destacamento de Intervenção da Guarda, no decorrer de uma fiscalização a um estabelecimento comercial de Trancoso. O proprietário do estabelecimento, com 51 anos, foi identificado pela GNR.