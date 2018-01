30-01-2018 09:54

Ruas do centro da Guarda sem água até às 11 horas

Não há água esta manhã em diversas ruas do centro da Guarda devido da execução de um ramal, informa a Câmara Municipal.

A interrupção vigora até às 11 horas na Rua do Comércio, Rua da Paz, Rua António Júlio, Rua da Fraternidade e Rua Sacadura Cabral.