29-01-2018 15:16

Santinho Pacheco defende manutenção na Guarda das análises à "legionella"

Santinho Pacheco (PS) está preocupado com a possibilidade do Laboratório de Saúde Pública da Guarda deixar de fazer análises à "legionella" e já questionou o Governo sobre o assunto.

«Chegou ao meu conhecimento que o Governo se prepara para concentrar todas as análises da ‘legionella' num único laboratório do Estado, o do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, retirando esta possibilidade aos únicos laboratórios acreditados a norte e no centro, o de Braga e o da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, passando estes a meros coletores de colheitas», refere o deputado numa pergunta dirigida ao ministro da Saúde.

O socialista eleito pelo círculo eleitoral da Guarda questiona se «não se justifica, no âmbito da política de valorização do interior, que o Governo reforce os serviços de qualidade prestados» pelo laboratório guardense, «mesmo que em prejuízo do laboratório do Instituto Ricardo Jorge, investindo, se necessário for, num equipamento de referência fora de Lisboa localizado num território de baixa densidade e em forte perda?».