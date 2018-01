28-01-2018 20:48

Fornos de Algodres soma nova derrota

A formação de Fornos de Algodres sofreu hoje nova derrota frente ao Lusitano FCV, por 2-0, em jogo da 18ª jornada, da série C do Campeonato de Portugal. Com apenas dois pontos, o Fornos de Algodres continua a ser o último classificado de uma tabela liderada pelo U. Leiria.

Confira os restantes resultados:

Marinhense 1-1 Sertanense

Sourense 1-1 Águeda

Anadia 1-2 U.Leiria

Benfica C.Branco 1-0 Mortágua

Ferreira de Aves 2-1 AD Nogueirense

ARC Oleiros 2-0 Águias do Moradal

Marítimo B 0-0 Gafanha